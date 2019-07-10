РИАМО - 10 июл. На автодроме Moscow Raceway в Волоколамском городском округе пройдут два больших общероссийских события – чемпионат по мотогонкам RSBK и этап чемпионата по кольцевым гонкам SMP РСКГ, говорится в сообщении пресс-службы министерства физической культуры и спорта Московской области.

Четвертый этап чемпионата России по шоссейно-кольцевым мотогонкам RSBK пройдет с 20 по 21 июля 2019 года.

«На этих соревнованиях Подмосковье представляют сразу несколько пилотов: двукратный чемпион и шестикратный вице-чемпион России в классе Superbike Максим Киселев, многократный призер кубка Hell Energy по мото и минимото Алексей Воскобойник, а также Артем Зажигай, Денис Тищенков, Павел Шмырев, Сергей Власов, Денис Кулаков, Роман Ерохин, Евгений Цыганков, Алексей Битиев, Антон Мешков, Сергей Скуднов, Сергей Беляков, Виталий Сидоров, Андрей Доронин и Олег Клименко», – перечисляется в материале.

С 16 по 18 августа на подмосковной трассе пройдет шестой этап чемпионата России по кольцевым гонкам SMP РСКГ. По асфальту Moscow Raceway проедут сильнейшие российские кольцевые автогонщики.

Честь Московской области здесь будет отстаивать пилот команды Lukoil racing Андрей Масленников. По прошествии трех этапов гонщик расположился на четвертом промежуточном месте и ведет плотную борьбу за медали общего зачета.

«Главным автодромом в Московской области, конечно, является Moscow Raceway. Он способен принимать большое количество соревнований многих гоночных дисциплин. Вскоре его трасса примет этапы главных российских первенств по кольцевым гонкам на автомобилях и мотоциклах. В каждом из этих состязаний на старт выйдут пилоты из нашего региона. Родной асфальт придаст им дополнительной уверенности в борьбе за призовые места», – разъяснил министр физической культуры и спорта региона Роман Терюшков.