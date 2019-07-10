РИАМО - 10 июл. Ветеранам АО «Воскресенские минеральные удобрения» в честь Дня семьи, любви и верности подарили круиз по Москве-реке, говорится в сообщении пресс-службы предприятия.

«В речное путешествие на теплоходе «Дмитрий Донской» химики отправились из Коломны, куда участники вояжа добрались на комфортабельных автобусах. На борту судна собрались свыше 80 человек», — говорится в сообщении.

Для участников подготовили развлекательную программу. Во время конкурсов и викторин гости вспомнили истории знакомства, первые свидания, первые годы работы на предприятии.

Добрые слова в адрес семейных пар, отметивших юбилей совместной жизни, звучали от всех гостей праздника, в том числе от председателя профсоюзной организации химкомбината Сергея Золотова, который вручил юбилярам памятные подарки.

По традиции, молодая семья сотрудников предприятия Молодкиных обменялась подарками с четой Мельниковых, отметивших бриллиантовую свадьбу, пожелав друг другу мира и уюта в доме на долгие годы.

«День семьи, любви и верности для химиков – это особый праздник. Для многих из них химкомбинат стал тем местом, где они встретили любовь на всю жизнь. В этот день они вспоминают свою молодость и понимают, что романтическое настроение их до сих пор не покидает. Более того, главной темой их обсуждения по-прежнему остается химкомбинат, который несколько десятков лет назад связал их судьбы», — рассказала замгендиректора по персоналу Юлия Смирнова.