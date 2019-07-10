РИАМО (БАЛАШИХА) – 10 июл. Футбольное поле с системой подогрева и дренажа оборудуют на стадионе «Метеор» в подмосковной Балашихе, работы планируют завершить в августе текущего года, сообщается на сайте администрации городского округа.

Глава Балашихи Сергей Юров в среду в ходе выездного совещания на объекте вместе с представителями администрации и совета депутатов горокруга проверил ход работ по реконструкции футбольного поля и пообщался с подрядчиками.

«В сентябре 2017 года мы открыли здесь (на стадионе «Метеор» – ред.) новый футбольный центр для всей нашей большой Балашихи. Сегодня наша задача – продолжить реконструкцию данной территории и обеспечить ее хорошим большим игровым полем с подогревом для того, чтобы оно могло работать круглогодично вне зависимости от погоды. В августе (2019 – ред.) работы должны быть закончены для того, чтобы мы здесь начали проводить первые игры первенства Московской области», – сказал Юров.

Он добавил, что с футбольного поля сняли старый искусственный газон. Там монтируют системы подогрева и дренажа. Дополнительное освещение на стадионе проведут в 2020 году.

Председатель совета депутатов Балашихи Геннадий Попов рассказал, что на реконструкцию данного стадиона выделили 45 миллионов рублей.

«Также дополнительные средства понадобятся на технологическое подсоединение по теплоносителю. На поле можно будет заниматься при температуре до минус 15 градусов», – пояснил Попов.

Заместитель директора компании-подрядчика Дмитрий Манько сообщил, что работы по реконструкции футбольного поля выполнены на 30%.

Стадион «Метеор» находится в центральной части Балашихи и является основной площадкой для занятия футболом. В 2017 году там были открыты два крытых футбольных манежа с искусственным газоном, позволяющие заниматься футболом круглогодично.