РИАМО - 10 июл. Сосудистые хирурги в подмосковном Сергиевом Посаде провели пожилому мужчине одно из сложнейших коронарных вмешательств, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Московской области.

В районную больницу поступил 67-летний мужчина с критическим поражением бифуркации ствола левой коронарной артерии (главной артерии сердца) в крайне тяжелом состоянии.

«Любое поражение этой артерии смертельно опасно, так как она снабжает миокард – мышечный средний слой сердца, составляющий его основную часть. Бригада эндоваскулярных хирургов успешно провела чрескожное бифуркационное стентирование ствола левой коронарной артерии. Это методика, при которой стент устанавливается в месте разделения артерий, с использованием стента с лекарственным покрытием», – отметил заведующий отделением рентгенохирургических методов диагностики и лечения Дмитрий Куртасов.

Он пояснил, что данное вмешательство является одним из наиболее сложных областей чрескожных коронарных вмешательств. Уже на операционном столе мужчина отметил отсутствие боли, его гемодинамические показатели нормализовались. Сейчас пациент готовится к выписке.

Проведение подобных операция стало возможным благодаря открытию в этом году в Сергиевом Посаде регионального сосудистого центра.

На данный момент в Подмосковье функционируют 19 первичных сосудистых отделений и 12 региональных сосудистых центров, где оказывается помощь пациентам с тяжелыми сердечными патологиями.