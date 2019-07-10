РИАМО – 10 июл. Журналиста Сергея Доренко оштрафовали за неправильную парковку через неделю после того, как он умер, сообщает РИА Новости.

«В базе данных исполнительных производств Федеральной службы судебных приставов фигурирует штраф на три тысячи рублей от 24 мая. В документе говорится, что нарушение было зафиксировано 16 мая», – отмечается в сообщении.

Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Сергей Доренко умер в столице 9 мая, когда ехал по оживленной дороге на мотоцикле.

Судмедэксперты установили, что журналист скончался в результате разрыва аорты. Тем не менее дочь Доренко Екатерина написала заявление в правоохранительные органы с просьбой проверить причины смерти ее отца. Она посчитала, что Доренко мог умереть неестественной смертью.

Доренко родился 18 октября 1959 года в Керчи. Пост главного редактора радиостанции «Говорит Москва» занимал с 2014 года. Ранее был главредом и ведущим радиостанции «Русская служба новостей», ведущим телепрограмм «Время» и «Авторская программа Сергея Доренко» на канале ОРТ.

Также Доренко в разное время был сотрудником радиостанции «Эхо Москвы», телеканалов НТВ, РТР и других. Кроме того, журналист выступал как блогер под ником Rasstriga.