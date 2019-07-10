РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 10 июл. В родильном доме подмосковного Подольска хирург успешно удалила опухоль матки диаметром 20 сантиметров, при этом матку женщине удалось сохранить, говорится в сообщении пресс-службы медучреждения.

«На текущей неделе в Подольском роддоме прошло успешное удаление доброкачественной опухоли матки (миома) диаметром 20 сантиметров у нерожавшей женщины. Матку удалось сохранить, поэтому в дальнейшем есть надежда на то, что она сможет выносить и родить здорового ребенка. Хирургом, проводившим операцию, стала доктор Екатерина Королева», – говорится в сообщении.

Также была проведена операция по коррекции недержания мочи хирургом Оксаной Литвак. Оперативное лечение недержания мочи включает в себя довольно широкий спектр способов, которые различаются по сложности и эффективности. Наиболее действенным и безопасным методом лечения на сегодняшний день признана так называемая слинговая операция.

«Она подразумевает установку синтетической петли, которая препятствует неконтролируемому выделению мочи из уретры. Продолжительность хирургического вмешательства составляет примерно 40 минут, а реабилитационный период, в течение которого пациентка должна находиться в стационаре, занимает всего трое суток», – поясняется в материале.

Также 9 июля в роддоме прошла лапароскопическая операция по поводу женского бесплодия. Есть надежда на то, что скоро молодая женщина станет мамой. Хирург, проводивший хирургическое лечение, – доктор Павел Кравец.