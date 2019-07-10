РИАМО - 10 июл. На территории усадьбы Гребнево в подмосковном Щелкове с 20 по 21 июля пройдет первый фестиваль крафтовых напитков и сыра «Бурый медведь», говорится в сообщении пресс-службы министерства потребительского рынка и услуг Московской области.

«Это первое крупное мероприятие такой тематики на территории Московской области. Фестиваль состоится при поддержке производителей Московской области. В нем примут участие порядка 50 российских сыроварен и фермерских хозяйств, а ожидаемое количество гостей – более 6 тысяч», – сказал министр потребительского рынка и услуг региона Владимир Посаженников.

Также на мероприятии будут представлены различные авторские напитки от производителей Подмосковья и соседних регионов, всего более 60 видов, добавил министр.

Торжественное открытие фестиваля состоится в 13:00, площадка будет работать все выходные до 22:00. Для всех гостей мероприятия будет открыта парковочная зона».

На площадке размером более 10 гектаров будут развернута сцена, где пройдут выступления приглашенных групп, мастер-классы и дискотека в вечернее время, а также детская игровая зона.

Там же разместится площадка для BBQ, где каждый желающий сможет продегустировать и купить горячий шашлык, хот-доги, рульки, колбаски и иную мясную продукцию – всего организаторы будут готовить более 500 килограммов мяса.

В течение всего фестиваля для детей будут работать батуты и аттракционы, всех гостей будут развлекать аниматоры, а само мероприятие 20 июля торжественно откроет настоящий бурый медведь. Днем пройдет маскарад, а всем детям раздадут воздушные шары.