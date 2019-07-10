РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 10 июл. В подмосковных Люберцах в июле текущего года откроется Центр управления регионом (ЦУР), он позволит оперативнее решать проблемы жителей, сообщается в Instagram-аккаунте пресс-службы администрации городского округа.

«Центр управления регионом в Люберцах откроется в июле текущего года. Он будет создан в рамках развития цифровой экономики региона для предупреждения кризисных ситуаций и мониторинга жалоб и предложений жителей», – говорится в сообщении.

Информационные системы ЦУР будут интегрированы с ранее созданными службами городского округа – 112, ЕДДС, ЕДС ЖКХ.

ЦУР «Люберцы» будет расположен в здании администрации муниципалитета. Уже определены ответственные сотрудники по следующим модулям: «ЖКХ и энергетика», «Дороги», «Медицина» и «Образование».