РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 10 июл. В поселке Кузнечики подмосковного Подольска до 26 июля будет работать пункт сбора пластика на переработку, сдать ненужные пластиковые изделия и бутылки смогут все желающие, сообщается в группе «Молодежный центр «Максимум» в соцсети «ВКонтакте».

«Отходы пластика и мусор вообще – серьезнейшая проблема современного общества. Человечество ежедневно создает тысячи тонн отходов, которые необходимо утилизировать и перерабатывать, чтобы наша планета не превратилась через 50 лет в одну большую свалку. Среди всех видов бытового мусора пластик представляет собой наибольшую угрозу. До 26 июля жители поселка Кузнечики смогут сдать пластик на переработку и спасти природу», – говорится в сообщении.

Ящик для сбора будет находиться в молодежном центре «Максимум». Сбор будет проходить в рамках акции «Откажись от пластика». Для того, чтобы сдать пластиковые бутылки, необходимо будет их предварительно сплющить. Не принимаются емкости из-под молока, растительного масла, технических жидкостей.