РИАМО (БАЛАШИХА) – 10 июл. Работы по возведению физкультурно-оздоровительного комплекса (ФОК) с бассейном в микрорайоне Заря Балашихи выполнили на 75%, строительство объекта планируют завершить в августе текущего года, сообщил заместитель начальника управления строительного комплекса администрации муниципалитета Николай Волчков.
В среду Волчков посетил территорию строительства и проверил ход работ на ФОКе.
«На сегодняшний день объект готов на 75%. На данном этапе мы приступили к завершающим работам. Полностью закончен корпус, ведутся отделочные работы, монтаж оборудования и инженерных систем, работы по бассейну. Чаша бассейна в стадии испытания и заполнена водой. Если все обойдется без протечек, то рабочие приступят к чистовой отделке. К концу июля, после поставки оборудования, все работы будут завершены на 90%», – сказал Волчков.
Он добавил, что уже приступили к благоустройству прилегающей территории, где предусмотрена универсальная спортивная площадка для игры в волейбол и баскетбол, дорожки, парковка, озеленение территории.
«Завершение работ планируется в августе текущего года, а в сентябре – открытие», – заключил Волчков.
В здании ФОКа на площади около 2262 квадратных метров разместятся бассейн длиной 25 метров и шириной 16 метров на шесть дорожек глубиной от 1,2 до 2,5 метров с раздевалками и душевыми, гардероб, зал «сухого» плавания, где будут проводится тренировки по фитнесу, кабинеты врача и тренера, кафе, а также ряд вспомогательных и технических помещений.
Пропускная способность ФОКа составит 64 человека в смену. Проектом также предусмотрено возведение здания с учетом доступа для маломобильных групп населения.
Строительство нового ФОКа с бассейном началось в июне 2018 года. Проект реализуется по программе губернатора Московской области Андрея Воробьева по восстановлению инфраструктуры бывших военных городков. На строительство было выделено около 250 миллионов рублей.
Комментарии
Авторизуйтесь, чтобы оставлять комментарии