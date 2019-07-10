РИАМО (БАЛАШИХА) – 10 июл. Работы по возведению физкультурно-оздоровительного комплекса (ФОК) с бассейном в микрорайоне Заря Балашихи выполнили на 75%, строительство объекта планируют завершить в августе текущего года, сообщил заместитель начальника управления строительного комплекса администрации муниципалитета Николай Волчков.

В среду Волчков посетил территорию строительства и проверил ход работ на ФОКе.

«На сегодняшний день объект готов на 75%. На данном этапе мы приступили к завершающим работам. Полностью закончен корпус, ведутся отделочные работы, монтаж оборудования и инженерных систем, работы по бассейну. Чаша бассейна в стадии испытания и заполнена водой. Если все обойдется без протечек, то рабочие приступят к чистовой отделке. К концу июля, после поставки оборудования, все работы будут завершены на 90%», – сказал Волчков.

Он добавил, что уже приступили к благоустройству прилегающей территории, где предусмотрена универсальная спортивная площадка для игры в волейбол и баскетбол, дорожки, парковка, озеленение территории.

«Завершение работ планируется в августе текущего года, а в сентябре – открытие», – заключил Волчков.

В здании ФОКа на площади около 2262 квадратных метров разместятся бассейн длиной 25 метров и шириной 16 метров на шесть дорожек глубиной от 1,2 до 2,5 метров с раздевалками и душевыми, гардероб, зал «сухого» плавания, где будут проводится тренировки по фитнесу, кабинеты врача и тренера, кафе, а также ряд вспомогательных и технических помещений.

Пропускная способность ФОКа составит 64 человека в смену. Проектом также предусмотрено возведение здания с учетом доступа для маломобильных групп населения.

Строительство нового ФОКа с бассейном началось в июне 2018 года. Проект реализуется по программе губернатора Московской области Андрея Воробьева по восстановлению инфраструктуры бывших военных городков. На строительство было выделено около 250 миллионов рублей.