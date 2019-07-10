РИАМО – 10 июл. Столичным автолюбителям рекомендовали по возможности пересесть на метро из-за ухудшения погодных условий, в среду в мегаполисе ожидаются гроза с порывистым ветром, сообщается в Twitter-аккаунте Центра организации дорожного движения правительства Москвы (ЦОДД).

Грозы с кратковременными дождями ожидаются в Москве в среду, температура воздуха составит до плюс 22 градусов.

«Лето, кажется, сломалось, и сегодня в столице опять обещают грозу с сильным ветром. Рекомендации те же: не парковаться под деревьями и щитами, держать дистанцию и не превышать скорость», – говорится в сообщении.

Горожан также призвали быть внимательными при переходе дороги на проезжей части.