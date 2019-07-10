РИАМО - 10 июл. Специалисты Московского нефтеперерабатывающего завода «Газпром нефти» в первом полугодии 2019 года выполнили 18 мероприятий, направленных на рост производственной эффективности, говорится в сообщении пресс-службы предприятия.

«Совокупный экономический эффект от выполненных работ составил 350 миллионов рублей. Мероприятия на МНПЗ проходят в рамках единой программы повышения производственной эффективности нефтеперерабатывающих активов «Газпром нефти», — говорится в сообщении.

Мероприятия, предусмотренные планом на 2019 год, прошли на 13 технологических объектах Московского нефтеперерабатывающего завода. Наибольший экономический эффект получен за счет оптимизации работы установок производства дизельного топлива. Дополнительная оптимизация систем межцеховых коммуникаций и управления сырьевыми потоками позволили повысить эффективность работы установок.

Московский НПЗ последовательно работает над увеличением производительности установок, повышением эксплуатационной готовности и энергоэффективности, сокращением безвозвратных потерь. Всего с 2011 по 2019 год в рамках программы повышения производственной эффективности выполнено более 300 мероприятий. Общий экономический эффект от принятых мер составил 16,8 миллиарда рублей.