РИАМО - 10 июл. Ограничение движения транспорта на участках Северного обхода Одинцова ввели до 1 сентября из-за замены дорожного полотна, сообщается на сайте оператора трассы АО «Новое качество дорог».

«С 10 июля по 1 сентября 2019 года в связи с проведением работ по замене верхнего слоя асфальтобетонного покрытия будут вводиться временные ограничения движения на отдельных участках платной дороги «Северный обход Одинцово», – говорится в сообщении.

В целях уменьшения негативного воздействия работ на условия проезда по Северному обходу Одинцова, ремонтные работы будут производиться в часы наименьшей загруженности автодороги не более чем на двух полосах одновременно.

Автолюбителей просят быть внимательными при проезде по ремонтируемым участкам.