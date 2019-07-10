РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 10 июл. В поселке Молодежный подмосковного Подольска 11 июля психолог расскажет детям, как правильно знакомиться со своими сверстниками, сообщается в группе «Официальный Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

«На бесплатном занятии в Сельском доме культуры «Молодежный» (поселок Молодежный), которое состоится 11 июля, психолог научит детей и подростков правильно знакомиться», – говорится в сообщении.

Мероприятие рассчитано на детей в возрасте от 9 до 11 лет. Начнется занятие в 14:00. Узнать подробности можно по телефону: 8(963)635-84-96.