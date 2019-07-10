РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 10 июл. Глава подмосковного Подольска Николай Пестов проведет рабочее совещание с представителями бизнеса 17 июля, сообщается на сайте администрации муниципалитета.

«Администрация городского округа Подольск 17 июля 2019 года в 12:00 организует рабочее совещание с представителями бизнеса, встречу проведет глава городского округа Николай Пестов. Встреча пройдет по адресу: улица Кирова, дом №4, аудитория 410», - говорится в сообщении.

Для участия в мероприятии представители бизнеса округа должны до 16 июля (до 15:00) зарегистрироваться по телефонам: 8(496)763-55-70; 8(496)769-97-67.