РИАМО - 10 июл. В среду в Калуге самолет авиакомпании Montenegro Airlines совершил внеплановую посадку из-за потери сознания первого пилота при подлете к аэропорту «Домодедово», соблюдение прав всех 85 пассажиров проконтролирует калужский транспортный прокурор Денис Косик, сообщается на официальном сайте Московской межрегиональной транспортной прокуратуры.

Посадку удалось провести в штатном режиме, никто из людей на борту не пострадал. Состоянию здоровья командира воздушного судна ничего не угрожает, ему оказали медицинскую помощь.

«В случае выявления нарушений будут приняты меры прокурорского реагирования», – говорится в сообщении.

В пресс-службе прокуратуры отметили, что авиаперевозчик делает все возможное, чтобы вернуть самолет в расписание как можно скорее и перевезти пассажиров в запланированное место назначения.

Также представители прокуратуры подчеркнули, что безопасность для пассажиров самолета была гарантирована: летный экипаж Montenegro Airlines прошел обучение и квалификацию для работы в подобных ситуациях, а воздушное судно регулярно приземлялось в данном аэропорту.