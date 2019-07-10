РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 10 июл. Жителей Подольска приглашают принять участие в голосовании по выбору названия для нового бульвара на улице 50 лет ВЛКСМ, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

«Администрация Подольска предлагает жителям выбрать имя самому современному объекту благоустройства – бульвару на улице 50 лет ВЛКСМ. В первом анкетировании, на открытии бульвара, приняли участие около 200 человек. Больше всего голосов было отдано за название «Молодежный бульвар», на втором месте название «Бульвар Юности», на третьем – «Комсомольский бульвар», – говорится в сообщении.

Среди предложений о названии новой пешеходной зоны были озвучены: «Бульвар 100-летия комсомола», «Бульвар Нового времени», «Бульвар 50 лет ВЛКСМ», «Центральный бульвар».

Проголосовать за понравившееся название для этого комфортного объекта благоустройства может каждый на сайте: .Работы по благоустройству данной пешеходной зоны проходят в два этапа. Уже высажено около 700 деревьев и кустарников, установлены спортивная и детская площадки, более 70 малых архитектурных форм, 200 опор освещения и ландшафтная подсветка, есть интерактивные киоски.

В ходе второго этапа тротуары вымостят разноформатной плиткой, создадут парковочные места, обустроят велодорожки, разобьют газоны и цветники, уложат современное прорезиненное покрытие на детские площадки, увеличат количество лавочек и фонарей. Здесь появятся светодинамический фонтан и входные декоративные арки.