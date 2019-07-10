РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 10 июл. По материалам сотрудников полиции подмосковного Подольска 11 иностранцев выдворили за пределы РФ за нарушения миграционного режима, говорится в сообщении пресс-службы УМВД России по городскому округу Подольск.

За неделю, со 2 по 8 июля, на территории городского округа Подольск сотрудниками полиции проведены рейды по выявлению незаконно проживающих иностранных граждан.

«Всего было проверено 61 место концентрации иностранцев, по результатам которых было составлено 58 административных протоколов за нарушения миграционного режима. Также было вынесено решений о наложении административных штрафов на общую сумму более 39 тысяч рублей. По материалам сотрудников УМВД судами вынесено 11 решений об административном выдворении иностранных граждан за пределы РФ», – говорится в сообщении.

В ходе проведения рейдов по выявлению лиц, употребляющих алкогольную продукцию в общественных местах, сотрудниками полиции выявлено более 80 фактов нарушения административного законодательства, составлены соответствующие протоколы.