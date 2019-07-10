РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 10 июл. Сотрудники правоохранительных органов подмосковного Подольска за неделю раскрыли одно изнасилование и шесть грабежей, говорится в сообщении пресс-службы УМВД России по городскому округу Подольск.

«В период со 2 по 8 июля в дежурную часть УМВД России по городскому округу Подольск поступило более одной тысячи сообщений и заявлений от граждан о происшествиях и преступлениях. За это время было раскрыто: 2 факта причинения тяжкого вреда здоровью, 1 изнасилование, 6 грабежей, 3 кражи и 1 преступление в сфере незаконного оборота наркотиков», – говорится в сообщении.

Также за прошедшую неделю при проведении профилактических мероприятий по линии ОГИБДД по предупреждению дорожно-транспортного травматизма было выявлено и пресечено свыше 650 нарушений правил дорожного движения. Все нарушители привлечены к административной ответственности.

За нарушение правил тонировки к административной ответственности были привлечены 56 водителей, у более 170 автолюбителей выявили нарушения правил остановки и стоянки транспортных средств. За неправильную парковку с улиц горокруга эвакуировали более 50 автомобилей, а сумма назначенных штрафов составила 260 тысяч рублей.

«В течение отчетного периода в округе было совершено 109 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых пострадал один человек», – поясняется в материале.