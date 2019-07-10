РИАМО – 10 июл. В Москве задержали подозреваемого в продаже несовершеннолетней девочки, злоумышленник намеревался получить полмиллиона рублей от «живой» сделки, сообщила РИАМО в среду представитель пресс-службы ГСУ Следственного комитета РФ по столице Юлия Иванова.

Следственными органами возбуждено уголовное дело в отношении мужчины по признакам преступления, предусмотренного статьей 127.1 УК РФ (торговля людьми).

«По данным следствия, вечером 9 июля 2019 года подозреваемый, находясь в кафе, расположенном на востоке Москвы, из корыстных побуждений осуществил продажу несовершеннолетней 2003 года рождения за 500 тысяч рублей», – сказала собеседник агентства.

Иванова уточнила, что преступная деятельность данных лиц была пресечена, поскольку сделка по продаже человека проходила в рамках оперативных мероприятий.

«Следствием установлено, что мужчина познакомился с девочкой в социальной сети, привез ее в Москву для сделки из другого региона России», – дополнила представитель пресс-службы.

В ближайшее время следствие будет ходатайствовать перед судом об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу.

«Расследование уголовного дела продолжается», – резюмировала Иванова.

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