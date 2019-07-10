РИАМО (КРАСНОГОРСК) – 10 июл. Свыше 670 камер видеонаблюдения планируют установить на улицах и подъездах в подмосковном Красногорске до конца текущего года, сообщил начальник УМВД России по городскому округу Красногорск Николай Жуков.

«На территории городского округа Красногорск во взаимодействии с администрацией округа продолжается развитие системы «Безопасный регион». До конца 2019 года запланировано введение в эксплуатацию 368 подъездных видеокамер на территории микрорайонов Опалиха и Чернево-2, а также 76 камер видеонаблюдения в местах массового пребывания граждан и 228 подъездных камер на территории деревни Путилково», – сказал Жуков.

Он отметил, что система «Безопасный регион» в Красногорске включает в себя 949 камер. С помощью видеонаблюдения с начала года в горокруге раскрыли 75 преступлений. За аналогичный период 2018 года видеозаписи помогли раскрыть 56 преступлений.

«Снизилось на 9,6% количество преступлений, совершенных в общественных местах, в том числе на 14,3% преступлений, совершенных на улице», – добавил Жуков.