РИАМО (БАЛАШИХА) – 10 июл. По итогам первого полугодия текущего года отделение полиции по городскому округу Реутов стало лучшим территориальным подразделением межмуниципального управления МВД России «Балашихинское», сообщил в среду на отчетном мероприятии замначальника управления Вячеслав Ивлев.

«В нашем управлении сложилась традиция отмечать территориальное подразделение, достигнувшее положительных результатов в борьбе с преступностью, переходящим кубком «Лучшее подразделение». В I полугодии текущего года лучшим стало отделение полиции по городскому округу Реутов», – сказал Ивлев.

Он добавил, что второе место разделили между собой отделения полиции по обслуживанию микрорайона Железнодорожный и по городскому округу Балашиха, третье – у отделения полиции по обслуживанию микрорайона Заря, четвертое место занимает отделение полиции микрорайона Салтыковка.

Также в ходе мероприятия за добросовестное выполнение служебных обязанностей в I полугодии 2019 года сотрудники, достигшие лучших результатов в работе, были награждены почетными грамотами МУ МВД, благодарственными письмами и памятными подарками.

От имени главы Балашихи Сергея Юрова пятерых сотрудников полиции почетными грамотами наградил замглавы администрации городского округа Олег Бурлин.

«Балашиха – самый крупный город в Московской области. Объем выполняемых задач больше, чем в других городах. Глава городского округа Сергей Юров отмечает отличную организацию служебной деятельности в межмуниципальном управлении МВД России «Балашихинское». Хочу поблагодарить вас за проведенную работу. На второе полугодие задач будет не меньше», – отметил Бурлин.

Почетные грамоты отличившимся сотрудникам по итогам первого полугодия в ходе мероприятия вручил и глава Реутова Станислав Каторов.