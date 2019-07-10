РИАМО – 10 июл. Движение поездов ввели в график на Бутовской линии метро Москвы, сообщается в Twitter-аккаунте столичной подземки.

В среду днем на Бутовской линии произошли сбои в движении поездов. Так, около 13:00 было нарушено движение между станциями «Улица Старокачаловская» и «Бунинская аллея». Через 20 минут неполадку устранили и движение возобновилось. Затем сбой повторился. По данным ряда СМИ, на линии отсутствовало напряжение в контактном рельсе.

«Движение на Бутовской линии введено в график (теперь уже точно). Извините нас за неудобства и приятных поездок!» – говорится в сообщении.