РИАМО (БАЛАШИХА) – 10 июл. Количество преступлений, совершенных на территории подмосковной Балашихи, снизилось на 2% в первом полугодии текущего года, сообщил замначальника МУ МВД России «Балашихинское» Вячеслав Ивлев.

В среду в здании отдела полиции по обслуживанию микрорайона Железнодорожный прошло расширенное оперативное совещание «Об итогах оперативно-служебной деятельности МУ МВД России «Балашихинское» за I полугодие 2019 года. В мероприятии приняли участие руководители МУ МВД, замглавы администрации Балашихи Олег Бурлин, глава Реутова Станислав Каторов и другие.

«По итогам I полугодия 2019 года на 2% снизились зарегистрированные преступления. Общее их число составило 2048. Возросло число тяжких и особо тяжких преступлений – с 575 до 625, на 22,2% убийств – с 9 до 11, на 44% причинения тяжкого вреда здоровью – с 25 до 36. Наибольшее увеличение количества зарегистрированных тяжких и особо тяжких преступлений –31% – отмечается в отделе полиции (ОП) по обслуживанию микрорайона Заря – с 62 до 81, а также на 11%- в ОП по обслуживанию Балашихи – с 220 до 244», – сказал Ивлев.

Он добавил, что сократилось количество грабежей на 20,6% – с 63 до 50, краж на 10,1% – с 993 до 893. По-прежнему одним из приоритетных направлений остается борьба с незаконным оборотом наркотиков. За первое полугодие текущего года выявлено 250 преступлений данной категории. Их число возросло на 45,3%. Из незаконного оборота изъято более 6 килограммов наркотических средств и психотропных веществ.

По итогам I полугодия в горокруге совершено на 42,9% меньше преступлений несовершеннолетними, на 8% – в общественных местах, в том числе на улицах – 18%. По уровню преступности МУ МВД России «Балашихинское» по итогам первых шести месяцев текущего года занимает третье место среди ОВД Московской области.

На совещании Бурлин поблагодарил полицейских от имени главы Балашихи Сергея Юрова и вручил почетные грамоты. Отдел полиции по обслуживанию Реутова отметили переходящим кубком «Лучшее подразделение», а особо отличившихся сотрудников наградили почетными грамотами и памятными подарками.

В III квартале 2019 года личный состав МУ МВД России «Балашихинское» продолжит осуществлять охрану общественного порядка в период летнего отдыха граждан, общественно-политических мероприятий и при проведении Дня знаний в школах Балашихи и Реутова.