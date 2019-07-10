РИАМО – 10 июл. Движение поездов запустили по обоим путям на Бутовской линии метрополитена после второго сбоя, сообщается в Twitter-аккаунте столичной подземки.

В среду днем на Бутовской линии произошли сбои в движении поездов. Так, около 13:00 было нарушено движение между станциями «Улица Старокачаловская» и «Бунинская аллея». Через 20 минут неполадку устранили и движение возобновилось. Затем сбой повторился. По данным ряда СМИ, на линии отсутствовало напряжение в контактном рельсе.

«На Бутовской линии (12) открыто движение по обоим путям. Движение вводится в график», – говорится в сообщении.