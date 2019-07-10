РИАМО (КОРОЛЕВ) – 10 июл. Больше 60 лип высадят во второй части сквера Покорителей космоса в историческом центре Королева, сообщил глава муниципалитета Александр Ходырев.

В среду Ходырев провел выездное совещание по второму этапу реконструкции пешеходной зоны вдоль центрального парка. Вторая часть сквера Покорителей космоса, протяженностью около 900 метров, уже находится в работе.

«В скором времени здесь появятся комфортные прогулочные зоны, асфальтированная велодорожка, новое освещение. Кроме того, приведем в порядок уже существующие зеленые насаждения и высадим более 60 лип вдоль исторических домов. Проект планируем завершить к 1 сентября», – сказал Ходырев.

Проект второго этапа реконструкции также создан архитектором Алексеем Воробьевым, который создал концепцию реконструкции Центральной площади.