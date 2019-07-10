РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 10 июл. Генеральный директор компании-застройщика жилого квартала в поселке Жилино-1 подмосковных Люберец объявлен в федеральный розыск, его подозревают в использовании части денежных средств участников долевого строительства не по целевому назначению, сообщается на сайте МВД России.

Ранее в управление экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Московской области поступило заявление от начальника регионального Главного управления Госстройнадзора о возможных противоправных действиях руководства компании-застройщика жилого квартала в поселке Жилино-1 Люберец.

«Следственным подразделением МВД России в Московской области возбуждено уголовное дело о мошенничестве, совершенном путем обмана или злоупотребления доверием участников долевого строительства в отношении руководителей компании-застройщика жилого комплекса», – говорится в сообщении.

Установлено, что часть денежных средств участников долевого строительства была использована не по целевому назначению. 30 миллионов рублей были потрачены на приобретение ценных бумаг, а расходы в сумме свыше 513 миллионов рублей не были подтверждены документально. Это привело к просрочке обязательств по договорам долевого участия от 2 до 13 месяцев по части домов жилого квартала.

«По подозрению в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ, полицейскими задержан заместитель генерального директора организации-застройщика. Ему предъявлено обвинение в инкриминируемом деянии. Генеральный директор компании объявлен в федеральный розыск. Предварительное расследование продолжается», – сказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

В рамках предварительного расследования уголовного дела потерпевшими признаны 83 дольщика, проведены обыски в офисе и по месту жительства одного из фигурантов.