РИАМО - 10 июл. Победителей общенационального конкурса ландшафтного дизайна и садоводства среди школьников «Планета цветов» наградили в рамках стартовавшего в Москве международного фестиваля садов и цветов Moscow Flower Show, передает корреспондент РИАМО.

VIII Moscow Flower Show 2019 – крупнейший в России международный фестиваль в области садово-паркового искусства и ландшафтного дизайна. Мероприятие открылось в столичном парке искусств «Музеон». В конкурсе принимали участие школьники в возрасте от 6 до 17 лет.

«Мне очень все понравилось, и я хотела бы поучаствовать еще в таком мероприятии. <…> Приезжали люди не только из Москвы, но и из Ростова-на-Дону, Тулы, Пятигорска», – сказала серебряный призер конкурса из Подмосковья Анастасия Ануфриева.

Самый ценный приз – гран-при в конкурсе «Планета цветов» – завоевал совместный проект двух участниц из Пятигорска «Все дороги ведут в Пятигорск». Золотые, серебряные и бронзовые медали поделили между собой участники из Московского региона и Ростова-на-Дону.

Председателем жюри конкурса стала княгиня Мари-Соль де ла Тур д’Овернь, которая также является вице-президентом фонда поддержки парков и садов Франции.

30 детских садов участников представили на территории парка «Музеон» в рамках фестиваля Moscow Flower Show. Каждый желающий мог ознакомиться с работами подрастающих ландшафтных дизайнеров.