РИАМО – 10 июл. В Серпухове состоялось подписание тысячного договора поручительства Московского областного гарантийного фонда, поддержку фонда получил клиент банка «Возрождение» – подмосковная компания «Никатор», говорится в сообщении пресс-службы банка.

«Никатор» является крупнейшим в России производителем процессинговых и меловых добавок для полимеров, суперконцентратов красителей и компаундов.

«Поручительство Московского областного гарантийного фонда является одним из самых востребованных инструментов господдержки среди заемщиков банка «Возрождение». Благодаря работе фонда многие из наших клиентов получили финансирование в необходимом объеме, даже при нехватке собственного залога. Нам приятно отметить профессионализм и клиентоориентированность команды фонда, желаем коллегам дальнейших успехов», – отметила заместитель председателя правления банка «Возрождение» Наталья Шабунина.

Банк сотрудничает с Московским областным гарантийным фондом с 2010 года. Как один из крупнейших партнеров фонда банк активно использует гарантийную поддержку при кредитовании субъектов малого и среднего предпринимательства, испытывающих дефицит собственного ликвидного обеспечения.

С 2010 года банком «Возрождение» с использованием в качестве обеспечения поручительства фонда выдано 207 кредитов на сумму более 4,7 миллиарда рублей, объем поручительства по сделкам составил 1,8 миллиарда рублей.

На сегодняшний день в банке «Возрождение» действуют 34 договора на сумму 1,4 миллиарда рублей, объем поручительства фонда по которым составляет 460 миллионов рублей.