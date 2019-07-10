РИАМО – 10 июл. Пассажирам Бутовской линии метрополитена рекомендовали пользоваться наземным транспортом из-за увеличенных интервалов движения поездов по ветке, сообщается в Twitter-аккаунте «Мосгортранса».

«В этом треде – наземный транспорт в районе Бутовской линии метро. Автобусы от «Улицы Старокачаловская»: до «Улицы Скобелевская» – №№118, 523, 753, 967; до «Бульвара Адмирала Ушакова» – №№118, 146, 753, 967; до «Улицы Горчакова» –№№146; до «Бунинской аллеи» – №№94, 967», – говорится в сообщении.

В материале уточняется, что от «Улицы Скобелевская» до «Улицы Старокачаловская» курсируют автобусы №№118, 523, 753, 967; до «Бульвара Адмирала Ушакова» – №№118, 202, 636, 753, 877, 967, «С1»; до «Бунинской аллеи» – №636, 967; до «Ясенево» – №202; до «Коммунарки» – №636; до «Тропарево» – №877.

Помимо этого, от «Бульвара Адмирала Ушакова» до «Улицы Старокачаловская» следуют автобусы №118, 146, 753, 967; до «Улицы Скобелевская» – №№118, 202, 636, 753, 877, 967, «С1»; до «Улицы Горчакова» – №№146; до «Бунинской аллеи» – №№117, 313, 636, 967.

«Автобусы от «Бульвара Адмирала Ушакова» до других линий: до «Ясенево» – №№202, до «Коммунарки» –№№ 636, до «Тропарево» – №877, до «Теплого Стана» – №895. Автобусы от «Улицы Горчакова»: до «Улицы Старокачаловская» –№146, до «Бульвара Адмирала Ушакова» –№146. Автобусы от «Бунинской аллеи»: до «Улицы Старокачаловская» – №№94, 967, до «Улицы Скобелевская» – №№636, 967, до «Бульвара Адмирала Ушакова» – №№117, 313, 636, 967, до «Коммунарки» – №636», – добавляется в сообщении.

В районе Бутовской линии метро также работает бесплатный маршрут КМ.

Автобусы курсируют между станциями «Улица Старокачаловская» и «Бунинская аллея» с остановками у метро «Улица Скобелевская», «Бульвар Адмирала Ушакова» и «Улица Горчакова».

Ранее сообщалось, что составы на Бутовской линии Московского метрополитена следуют с увеличенным интервалом, движение двустороннее по одному пути.