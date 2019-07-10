РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 10 июл. На свалке свиных голов в деревне Торбеево подмосковных Люберец произвели забор анализов на наличие инфекций, сообщил «РИАМО в Люберцах» сотрудник территориального управления «Малаховка-Красково».

Местная жительница 9 июля обнаружила свалку красной икры и свиных голов в деревне Торбеево Люберец.

«На данной территории был произведен забор анализов на наличие инфекций. Результаты анализов должны получить сегодня (10 июля – ред.)», – сказал сотрудник.