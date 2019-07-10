РИАМО - 10 июл. Первых участников для проекта «Таланты нашего двора», посвященного 90-летию округа и Подмосковья, выберут 12 июля в микрорайоне Тимоново в городском округе Солнечногорск, организаторы ожидают собрать около 100 человек, говорится в сообщении пресс-службы администрации горокруга.

Жители микрорайона в 18:00 представят свои таланты на новой спортивно-игровой зоне вблизи дома №22. Люди всех возрастов смогут проявить себя в вокальном, театральном, инструментальном, хореографическом искусстве, а также могут представить на суд зрителей художественное слово, театр мод и оригинальный жанр.

«Одной из основных прерогатив проекта является то, что его формат мероприятия позволяет участвовать в нем людям, не имеющим возможность далеко передвигаться от своего дома или активно пользующихся виртуальной творческой деятельностью, но желающим проявить себя в каком-либо жанре народного творчества», — прокомментировала начальник управления культуры городского округа Солнечногорск Наталья Малащук.

Она отметила, что многие жители не имеют возможности покинуть пределы города, а в летний период, период каникул и отпусков культурная составляющая для жизни горожан приобретает особое значение.

Проект «Таланты нашего двора» будет еженедельно проходить во дворах округа Солнечногорск и в территориальных управлениях. Главной целью проекта является создание условий для творческой самореализации, выявление новых талантов.

По итогам проекта, путем голосования самих участников и зрителей, а также специальной комиссии, будут отобраны лучшие творческие номера и исполнители, которые выступят на заключительном гала-концерте в День Солнечногорья 24 августа.

Заявки можно подавать по телефону: 8 (926)139-97-75.