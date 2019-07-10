РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 10 июл. Ремонт более 20 автодорог планируют провести в подмосковных Люберцах до конца августа, работы пройдут как в городе, так и в поселках, сообщается в Instagram-аккаунте пресс-службы администрации городского округа.

«До конца августа запланировано выполнить ремонт еще 23 автомобильных дорог в Люберцах, Малаховке, Томилине и Октябрьском. Всего в городском округе Люберцы в текущем году приведут в надлежащий вид 41 автодорогу местного значения протяженностью более 22,5 километра», – говорится в сообщении.

Ремонт уже завершили на 11 автомобильных дорогах в Краскове, их протяженность составила почти 3 километра. Также обновили более 3 километров дорог в Люберцах.