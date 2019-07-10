РИАМО - 10 июл. Комиссия Московского областного УФАС России признала обоснованной жалобу ООО «УК «Элит-Комфорт» на действия управления городского жилищного и коммунального хозяйства администрации городского округа Электросталь при организации торгов по отбору УК для управления многоквартирным домом, говорится в сообщении пресс-службы Московского областного УФАС.

Согласно доводу жалобы, администрация неверно определила размер обеспечения заявки на участие в конкурсе.

«Выслушав позицию лиц, участвовавших в рассмотрении жалобы, и изучив представленные доказательства, комиссия Московского областного УФАС России установила обстоятельства, подтверждающие нарушение порядка организации торгов, признала жалобу обоснованной», — говорится в сообщении.

Управлению городского жилищного и коммунального хозяйства выдано обязательное для исполнения предписание об устранении нарушений.