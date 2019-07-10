РИАМО – 10 июл. Коллекция подмосковного музея-заповедника А.С. Пушкина пополнилась раритетным изданием «Евангелие Достоевского», уникальное издание спасало Федора Михайловича во время каторги в Тобольске, говорится в сообщении пресс-службы министерства культуры Московской области.

«В среду 10 июля в 12:00 Музею-заповеднику А.С. Пушкина в поселке Большие Вяземы Одинцовского городского округа передали в дар издание знаменитого «Евангелия Достоевского», – отмечается в сообщении.

Это уникальный библиографический памятник с необычной историей.

«Книга была подарена Федору Михайловичу во время его пребывания на каторге в городе Тобольске и стало единственным утешением для него во время тяжких лишений ссылки. Эта книга необыкновенным образом повлияла на его судьбу и творчество», – уточняется в сообщении.

В XX веке «Евангелие Достоевского» оказалось в отделе рукописей библиотеки имени Ленина.

Со временем страницы книги сильно истрепались, а многие пометки, сделанные Достоевским, оказались почти не заметны для невооруженного глаза. По инициативе ряда исследователей во главе с историком, книгоиздателем, бывшем мэром города Тобольска – Аркадием Елфимовым, была проведена кропотливая работа по переизданию уникальной книги.

Во время работы было обнаружено и восстановлено множество надписей, выполненных рукой Достоевского, кроме этого, был издан сборник комментариев и объяснений.

В данный момент, издание является библиографической редкостью и находится в Российской Государственной Библиотеке (Москва) и Российской Национальной Библиотеке (Санкт-Петербург), резюмируется в сообщении.