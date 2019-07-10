РИАМО – 10 июл. Госадмтехнадзор провел акцию «Безопасность детства» на дворовых игровых площадках в Подмосковье, в ходе мероприятия инспекторы ведомства вместе с внештатными работниками и волонтерами общественного совета вручают детям и их родителям листовки с правилами поведения на детской игровой площадке, говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.

«Сегодня во всех территориальных отделах Госадмтехнадзора проходит так называемый «детский день». Инспекторы вышли на детские площадки и раздали детям и взрослым цветные листовки, где указаны правила пользования игровыми объектами во избежание нештатных ситуаций. С утра сотрудники надзорного органа раздали около 1 тысячи листовок. Всего было задействовано более 100 человек», – отметил начальник Госадмтехнадзора Московской области Олег Баженов.

Он подчеркнул, что в дни летних каникул обеспечение безопасного отдыха детей – предмет особой заботы всех причастных структур.

«И мы особенно внимательно следим за состоянием игровых элементов на дворовой площадке, информационных щитов, так как от этого иногда может зависеть жизнь ребенка. Вторую «серию» раздачи профилактических листовок на детских площадках проведем 10 августа», – дополнил Баженов.

Для проведения акции также будут привлечены добровольные помощники Госадмтехнадзора: из общественного движения «Молодая гвардия Единой России», юнармейцы, внештатные инспекторы.

Акция «Безопасность детства» проводится по инициативе уполномоченного по правам ребенка при президенте РФ в целях профилактики чрезвычайных происшествий во всех регионах России с 1 июня по 31 августа.