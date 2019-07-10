РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 10 июл. В подмосковном Подольске на базе Толбинской школы 1 сентября откроется центр образования цифрового и гуманитарного профиля, сообщила «РИАМО в Подольске» зампредседателя комитета по образованию администрации городского округа Галина Киселева.

«В этом году мы являемся участниками национального проекта «Образование», и наши учреждения участвуют в двух федеральных проектах. Так, в рамках проекта «Точка роста» в Толбинской школе 1 сентября откроется центр образования цифрового и гуманитарного профиля», – сказала Киселева.

Он отметила, что в двух помещениях школы будут оформлены различные функциональные зоны для занятия внеурочной деятельностью и дополнительным образованием детей. Так, будут шахматная зона, медиазона, будут проводиться занятия по информатике, ОБЖ и так далее.

По словам Киселевой, что в настоящее время проводят закупку оборудования. Педагоги школы уже прошли соответствующее обучение, а два учителя пройдут стажировку в технопарке города Владимир.

Помимо этого, в рамках проекта «Цифровая образовательная среда» в пяти школах Подольска – гимназии Подольских курсантов микрорайона Климовск, лицее №1 микрорайона Львовский, в школах №№ 11, 27, 33 – будет закуплено оборудование для создания цифровой образовательной среды. Также гимназию №7 и школы №№32 и 34 снабдят планшетными компьютерами и мультимедийным оборудованием.