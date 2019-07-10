РИАМО - 10 июл. Подмосковные фехтовальщики, а также спортсменки в пулевой стрельбе и настольном теннисе завоевали серебряные и бронзовые медали на ХХХ Всемирной летней универсиаде, которая проходит с 3 по 14 июля в итальянском Неаполе, говорится в сообщении пресс-службы министерства физической культуры и спорта Московской области.

Подмосковные фехтовальщики принесли в копилку российской команды два серебра. Оксана Мартинес Хауреги стала второй в командных соревнованиях рапиристок. Подмосковный шпажист Дмитрий Швелидзе также занял второе место в соревнованиях команд. Обладателем еще одной медали в этом виде спорта стал Григорий Семенюк. В командных соревнованиях на рапире ему покорилась бронза.

«На XXX Всемирной летней Универсиаде в Неаполе соревнуются лучшие. Почти 6 тысяч человек из 112 стран мира борются за медали этого первенства в 18 видах спорта. Эти цифры говорят не только о масштабе соревнований, но и о том, какой ценой дается спортсменам каждая завоеванная медаль», — отметил министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков.

Он отметил, что представители Московской области в составе сборной России проявляют лучшие качества и все свое мастерство, которое приносит свои плоды в виде новых наград сразу в нескольких спортивных дисциплинах.

Также в соревнованиях по пулевой стрельбе, в дисциплине «стрельба из пневматической винтовки с 10 метров» бронзовую медаль в составе сборной команды России завоевала спортсменка из Подмосковья Мария Иванова.

Яна Носкова принесла команде очередную бронзовую медаль в настольном теннисе. Она стала третьей в смешанном разряде.