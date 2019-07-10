РИАМО - 10 июл. Компанию ООО «ПРО-Сервис» внесли в реестр недобросовестных поставщиков за нарушения условий контракта на оказание услуги по ежемесячному обслуживанию технологического оборудования на пищеблоке, говорится в сообщении пресс-службы Московского областного УФАС.

Контракт на обслуживание оборудования пищеблоков был заключен с ФГКУ «Главный клинический военный госпиталь». Но из-за нарушений учреждение расторгло контракт в одностороннем порядке. Соблюдение порядка расторжения контракта подтверждено документами и сведениями.

«На заседании комиссии Московского областного УФАС России ООО «ПРО-Сервис» не представило документы, свидетельствующие об устранении нарушений условий контракта в установленный законом срок», — говорится в сообщении.

Выслушав доводы и изучив предоставленные доказательства, ФАС включила компанию в реестр недобросовестных поставщиков.