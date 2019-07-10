РИАМО - 10 июл. В Подмосковье начался конкурсный отбор для предоставления субсидий некоммерческим организациям, которые помогают тушить пожары и справляться с другими ЧП, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МЧС России по Московской области.

Субсидия будет предоставляться из федерального бюджета. Заявки принимаются до 17:00 17 июля.

«Участники конкурсного отбора — социально ориентированные некоммерческие организации (за исключением государственных учреждений), осуществляющие деятельность в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах», — говорится в сообщении.

Субсидию предоставят на возмещение расходов, связанных с участием в обучении населения в области защиты от ЧП, участием в тушении пожаров, в аварийно-спасательных работах, в оказании помощи беженцам, в проведении конференций по проблемам безопасности жизнедеятельности.

Заявку можно отправить по почте в МЧС России по адресу: Москва, улица Ватутина, дом 1. Индекс: 121357. На конверте нужно сделать пометку «Конкурсный отбор СОНКО в 2019 году».

Задать вопросы по поводу конкурса можно по телефонам 8 (495) 9836548 (добавочный 5437), 8 (495) 9836852.

Результаты отбора будут опубликованы на официальном сайте МЧС России в разделе «Юридическим лицам/Актуальная информация».