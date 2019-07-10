РИАМО (ДЗЕРЖИНСКИЙ) – 10 июл. Более 300 юридических лиц, осуществляющих свою хозяйственную деятельность на территории подмосковного Дзержинского, до сих пор не заключили договоры с регоператором на вывоз ТКО, сообщил начальник территориального отдела №33 Госадмтехнадзора Московской области Алексей Левшин.

На территории Дзержинского свою деятельность осуществляет региональный оператор по обращению с ТКО ООО «Каширский РО».

«По информации, предоставленной администрацией и представителем регионального оператора, более 300 юридических лиц, осуществляющих свою хозяйственную деятельность на территории городского округа Дзержинский, до сих пор не заключили договоры. Предпринимателей Дзержинского обяжут заключить договоры на вывоз мусора до конца 2019 года», – сказал Левшин.