РИАМО - 10 июл. В рамках ремонтной кампании в этом году в городском округе Лотошино отремонтируют 22 дороги протяженностью порядка 21 километра, из них 2 дороги включили в план работ по итогам голосования на портале «Добродел», говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

«В городском округе Лотошино в 2019 году отремонтируют 19 муниципальных и 3 региональные дороги, заменят асфальтобетонное покрытие на территории автовокзала в поселке Лотошино, а также пройдет комплексное обустройство 3 дорог регионального значения элементами безопасности дорожного движения», – сообщил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Алексей Гержик.

После завершения ремонтных работ процент муниципальных дорог в нормативном состоянии увеличится до 67%. Из бюджета Московской области на эти мероприятия выделили более 200 миллионов рублей, из них на ремонт дорог – порядка 135 миллионов рублей.

На сегодняшний день на 18 участках муниципальных дорог завершено устройство щебеночного и асфальтобетонного покрытий, что составляет 90% от плана ремонта муниципальной улично-дорожной сети на этот год. Отремонтированы дороги в деревнях Ушаково, Веденское, селе Микулино, поселке Торфяной, по улице Новой в деревне Афанасово, на центральных улицах деревень Мармыли и Матвейково.

Ремонт завершен на улице Центральная в поселке Новолотошино, к дому культуры и дворцу спорта. Продолжаются работы по укладке щебеночного покрытия на центральной улице в деревне Немки.

Укладка асфальтобетонного покрытия завершена на региональной дороге «Хилово – Палкино – Веденское» с 5 по 15 километр, также на участке устроят обочины, нанесут разметку и установят остановки. Также в программу ремонта вошли участки дорог «Микулино – Нестерово» с 0 по 3,4 километр и «Хилово – Палкино – Веденское» с 18 по 21,9 километр.

В рамках программы по обеспечению безопасности дорожного движения на территории муниципалитета комплексно обустроят 3 дороги регионального значения: «Агнищево – Кульпино – Стрешневы Горы», «Хилово – Палкино – Веденское», «Тверь – Лотошино – Шаховская – Уваровка». Дороги обустроят тротуарами, установят дорожные ограждения, а также построят 1,3 километра линий наружного освещения.