РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 10 июл. В Подольске в текущем году планируют потратить свыше 30 миллионов рублей на закупку оборудования и игрушек при обустройстве детских садов, сообщила «РИАМО в Подольске» зампредседателя комитета по образованию администрации округа Галина Киселева.

«Для детских садов округа ежегодно выделяются средства из областного бюджета на закупку оборудования по федеральным образовательным стандартам. В частности, закупается оборудование для игровых площадок, игрушки, конструкторы и многое другое. На это в этом году будет потрачено более 30 миллионов рублей», – сказала Киселева.

Она отметила, что всего в Подольске 146 муниципальных образовательных учреждений, 56 из которых – это школы, 86 – детские сады.