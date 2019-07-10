РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 10 июл. В микрорайоне Климовск городского округа Подольск подрядная организация приступила к ремонту асфальтового покрытия в детском саду №5 «Радуга», передает корреспондент «РИАМО в Подольске».

«Детсаду №5 «Радуга» микрорайона Климовск были выделены средства на работу по подготовке учреждения к новому учебному году. В частности, на ремонт асфальтового покрытия на территории, лестниц эвакуационных выходов и замену окон было выделено более 2 миллионов рублей. К работам подрядчик уже приступил», – заявила зампредседателя комитета по образованию администрации муниципалитета Галина Киселева.

Как пояснила заведующая детсадом №5 Ольга Балевина, 1 миллион рублей направлен на укладку нового асфальтового покрытия, 250 тысяч рублей выделены на капремонт лестниц эвакуационных выходов в двух крылах, а также 1 миллион – на замену окон. Причем завершить работу по ремонту асфальта подрядчик планирует уже к 14 июля.

Помимо этого, уже отремонтировали асфальт на территории детского сада №3 «Колокольчик» микрорайона Климовск. На данные работы было выделено 600 тысяч рублей.