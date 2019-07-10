РИАМО - 10 июл. В городском округе Ступино рядом со Свято-Троицким Белопесоцким монастырем прошел областной фестиваль в честь Дня семьи, любви и верности, его посетили около 7,5 тысяч человек, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

«Для детей и взрослых были организованы разнообразные мастер-классы, интерактивы, спортивные и развлекательные мероприятия. На отдельной сцене состоялся театрализованный конкурс приемных семей, посвященный Году театра в России. Особое внимание привлекали тематические фотозоны – их было организовано несколько десятков!» — говорится в сообщении.

Глава округа Вера Назарова вручила подарки юбилярам семейной жизни – парам, которые прожили в любви и согласии много лет. Также в этот день чествовали многодетные и приемные семьи, молодоженов.

На празднике в небо запустили воздушные шары, был организован флешмоб-хоровод «Ромашковое счастье». Весь вечер на главной сцене шел концерт, в котором приняли участие музыканты Ступинской филармонии, хедлайнером праздника стал народный артист России Дмитрий Певцов.

Исполнительный секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Лариса Горохова отметила, что такие праздники объединяют жителей всех возрастов.

«В России традиционно семья - основа нравственного благополучия общества и залог его успешного развития. Партийный проект «Крепкая семья» нацелен на защиту прав семей и пропаганду традиционных семейных ценностей», — добавила Горохова.