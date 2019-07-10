РИАМО - 10 июл. На территории музея-заповедника «Коломенское» 20 июля пройдет VIII фестиваль славянского искусства «Русское поле», ожидается, что его посетят более 150 тысяч человек, сообщил журналистам руководитель департамента национальной политики и межрегиональных связей Москвы Виталий Сучков.

«Через неделю мы организуем очередной фестиваль «Русское поле». Он вызывает интерес не только у жителей Москвы, но и у наших гостей. Многие приезжают специально на этот фестиваль, чтобы ознакомиться со славянской культурой. В прошлом году фестиваль посетили более 150 тысяч человек. В этом году, я думаю, будет не меньше. Главное, чтобы нам помогла погода. Дождь зачастую разгоняет публику», - сказал Сучков.

Он добавил, что заявки на участие подали почти 2 тысячи человек из 57 регионов. На фестиваль приедут 52 творческих региональных коллектива, восемь военных оркестров, мастера художественных промыслов, туроператоры из 14 регионов, шесть театров и сказочные герои из 11 регионов.

Новой площадкой на фестивале станет музыкальное подворье, на котором представят традиционные музыкальные инструменты разных регионов. Также на этих площадках планируется выступление восьми военных оркестров.

Участники будут бороться за главный приз — «перо Жар-птицы». Участники поборются за победу в номинациях «Лучший регион», «Лучший хоровой коллектив», «Лучший хореографический коллектив», «Лучший народный мастер».

Также на фестивале «Русское поле» установят несколько новых рекордов, один из которых — создание самого большого этнограффити. 10 профессиональных стрит-арт художников создадут масштабное полотно этносюжетов, посвященное всем федеральным округам России.

«Нам самим будет интересно посмотреть, идея очень хорошая. Также будет самый большой духовой оркестр. В оркестре будут музыканты из Москвы, Московской области, Новосибирска, Казани, Ростова-на-Дону», - отметил Сучков.

Цель фестиваля - знакомство с отечественной культурой, объединение поколений, конфессий и народов, проживающих в России. На фестивале гости узнают о славянских традициях, семейных ценностях и творчестве. «Русское поле» считается одним из самых крупных фестивалей в Европе.