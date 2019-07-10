РИАМО - 10 июл. АО «Мосводоканал» проведет торги на поставку комплектующих для восстановления трубопроводов с помощью полимерного «чулка», условия заключения контракта обсудят 11 июля на публичном представлении закупок в рамках проекта «Биржа торгов», говорится в сообщении пресс-службы департамента города Москвы по конкурентной политике.

Департамент выступает организатором мероприятия. В ходе него объявят условия заключения контракта на поставку комплектующих, предназначенных для санации изношенных и ветхих трубопроводов хозяйственно-питьевого водоснабжения.

«Выбранный способ восстановления старых трубопроводов позволит непрерывно проводить ремонтные работы на участках большой протяженности, а также минимизировать вскрытие дорожного покрытия», — отмечается в материале.

Начальная цена контракта – 172 миллиона рублей. Исполнить все обязательства по контракту победителю предстоит с 1 августа 2019 года по 31 января 2020 года.

Представление этой закупки состоится по адресу: Страстной бульвар, дом №2 (лофт отеля «Стандарт»). Начало в 10:00.