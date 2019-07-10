РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 10 июл. В микрорайоне Климовск Подольска в двух многоквартирных домах 12 июля временно отключат свет из-за ремонтных работ, сообщается в группе «МУП «СЕЗ» в соцсети «ВКонтакте».

«В микрорайоне Климовск в пятницу, 12 июля, будут проводиться ремонтные работы на электрических воздушных линиях. Во время выполнения ремонтных работ с 9:00 до 16:00 в многоквартирные дома по адресам: улица Рощинская, дома №№5, 5А – электроэнергия подаваться не будет», – говорится в сообщении.

Управляющая компания МУП «СЕЗ» приносит извинения жителям за доставленные неудобства.