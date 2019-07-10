РИАМО - 10 июл. Арбитражный суд города Москвы взыскал с жилищно-строительного кооператива «Мономер», управляющего домом на востоке Москвы, 11 миллионов рублей долга за период с января по декабрь 2018 года в пользу ПАО «МОЭК», говорится в сообщении пресс-службы ПАО «Московская объединенная энергетическая компания».

ЖСК «Мономер» осуществляет управление многоквартирным домом по адресу: город Москва, улица Сталеваров, дом №4, корпус 4 и является одним из постоянных должников за потребленную тепловую энергию.

«В период 2017-2019 годов с ЖСК «Мономер» в пользу ПАО «МОЭК» взыскано в общей сложности более 23 миллионов рублей задолженности. В настоящее время непогашенная задолженность ЖСК «Мономер» перед ПАО «МОЭК» за потребленные энергоресурсы превышает 15 миллионов рублей», — говорится в сообщении.

«ПАО «МОЭК» использует все возможные правовые механизмы для решения проблем с должниками. Практика показывает, что подавляющее большинство москвичей в срок оплачивают коммунальные счета, но управляющие организации не доводят собранные средства до «МОЭК» и взыскивать их приходится через суд», — отметил начальник Правового управления ПАО «МОЭК» Михаил Бычков.

Он заключил, что из-за этого сумма долга увеличивается за счет начисленной неустойки и взысканных судебных расходов, которые скорее всего будут компенсироваться управляющими организациями также за счет платежей жителей.