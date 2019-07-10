РИАМО (КОРОЛЕВ) - 10 июл. Госжилинспекция помогла вернуть жителям Королева около 300 тысяч рублей переплаты за дополнительную услугу, говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.

Товарищество собственников жилья «Пушкинская 15» взимало деньги с собственников жилья за дополнительную услугу, однако решения общего собрания собственников по этому вопросу не было.

«Проверка проводилась по обращению жителя дома. Инспекторы установили, что ТСЖ в коммунальных квитанциях выставляет плату по строке «пожарная сигнализация». Между тем, ее обслуживание входит в минимальный перечень услуг и работ, необходимых для надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме (оплачиваться в составе тарифа за содержание жилого помещения – если иное не предусмотрено общим собранием членов ТСЖ). И такое решение проверяющим представлено не было», – отмечается в сообщении.

ТСЖ «Пушкинская 15» получило предписание о проведении перерасчета.

По истечении его срока организация отчиталась об исполнении законных требований Госжилинспекции.

«Точная сумма возврата жителям 676 квартир составила 273 тысячи 097 рублей», – заключается в материале.